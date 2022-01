Cina: 42 casi locali a Zhengzhou, nell'Henan

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 07 GEN - La città di Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dell'Henan, ha segnalato 42 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale; lo hanno reso noto le autorità locali precisando che il dato è aggiornato alle 8:00 di questa mattina.

I casi confermati, di età compresa tra i due e i 66 anni, si trovano sparpagliati in diversi distretti della città, presentano sintomi lievi e versano in condizioni stabili.

La città ha condotto indagini epidemiologiche per identificare la catena di trasmissione del virus e su tutto il territorio sono stati messi in uso siti di quarantena, tra cui 29 hotel.

Finora, sono oltre 15.000 i residenti di Zhengzhou che si trovano in quarantena presso i siti designati o nelle proprie abitazioni.

Altre due aree cittadine sono state classificate come a medio rischio per il Covid-19.

Oggi la commissione sanitaria provinciale ha fatto sapere che ieri nella suddivisione sono stati segnalati 56 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale.

Dal 21 gennaio 2020, data in cui l'Henan ha segnalato il suo primo caso di Covid-19, fino a ieri, sono in totale 1.777 i casi confermati registrati nella provincia, di cui 1.644 a trasmissione locale. (XINHUA)