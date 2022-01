Pechino 2022: primo viaggio treno alta velocità

(XINHUA) - PECHINO, 06 GEN - Il primo treno personalizzato per le Olimpiadi invernali di Pechino è partito oggi sulla linea ferroviaria ad alta velocità che collega Pechino e Zhangjiakou, le città co-ospiti dei prossimi Giochi invernali del 2022.

Il convoglio è decorato con un rivestimento a tema Olimpiadi Invernali e dispone di vari servizi speciali, tra cui armadietti per l'attrezzatura da sci e spazi accessibili alle sedie a rotelle, così come una sala stampa con la possibilità di livestreaming assistito da tecnologia 5G, secondo il China State Railway Group Co, Ltd.

Con una velocità massima progettata di 350 chilometri all'ora, il treno fa la spola tra i tre poli principali della gara: il centro di Pechino, il distretto nord-occidentale di Yanqing e Zhangjiakou nella provincia dell'Hebei in Cina settentrionale.

Può raggiungere Taizicheng, sede di un resort olimpico a Zhangjiakou, in 50 minuti.

La ferrovia ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou è entrata in funzione il 30 dicembre 2019, per facilitare il traffico interurbano e lo spostamento tra le sedi olimpiche. (XINHUA)