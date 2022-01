Covid: Xi'an, minaccia nuova ondata sotto controllo

(XINHUA) - XI'AN, 06 GEN - Un eminente epidemiologo ritiene improbabile un'importante nuova ondata di Covid-19 nella città cinese nordoccidentale di Xi'an.

"Mentre altri casi potrebbero essere segnalati in futuro, la minaccia di una forte ricomparsa di casi a Xi'an è sostanzialmente sotto controllo", ha riferito Xinhua Li Qun, direttore dell'Health Emergency Center del Chinese Center for Disease Control and Prevention, in un'intervista. "Abbiamo assistito a notevoli progressi nella lotta per il controllo dell'epidemia", ha aggiunto.

Li ha osservato che il numero di casi segnalati quotidianamente a Xi'an è gradualmente diminuito dall'inizio di quest'anno, indicando una tendenza positiva nel contenimento della diffusione del virus.

Xi'an, con 13 milioni di abitanti, ha riportato 63 casi trasmessi localmente ieri. I nuovi casi hanno portato il numero totale di infezioni locali nella città a 1.856 nell'ultima ondata dal 9 dicembre. (SEGUE)