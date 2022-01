Covid: Xi'an, minaccia nuova ondata sotto controllo (2)

(XINHUA) - XI'AN, 06 GEN - Li ha attribuito i progressi in gran parte a diversi cicli di tamponi molecolari a tappeto effettuati nella megalopoli, che hanno aiutato le autorità sanitarie a identificare precocemente gli infetti, ad adottare misure di controllo mirate e a ridurre lo stress pubblico in questo periodo difficile.

L'esperto ha anche esortato a proseguire gli sforzi per mantenere il trend positivo, che è la chiave per il successo finale del contenimento dell'epidemia.

Le misure restrittive anti-epidemiche saranno gradualmente rimosse nelle aree a basso rischio e si tornerà gradualmente alla normalità prima che la città esca completamente dall'isolamento, ha aggiunto Li. (XINHUA)