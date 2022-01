Covid: 132 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 06 GEN - In Cina continentale ieri sono stati segnalati 132 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Dei nuovi casi locali, 64 sono stati riportati nell'Henan, 63 nello Shaanxi e 5 nel Zhejiang.

La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 57 nuovi casi importati in 12 regioni a livello provinciale.

Sono inoltre emersi 2 nuovi casi sospetti importati a Shanghai. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 5 gennaio ha raggiunto quota 103.121, con 3.282 pazienti ancora in terapia, 30 dei quali in condizioni gravi.

Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 95.203, con il numero dei decessi causati dal nuovo Coronavirus stabile a 4.636.

Vi è stata inoltre la segnalazione di 45 nuovi asintomatici, di cui 35 importati. (XINHUA)