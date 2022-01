Cina: strumenti per veicoli senza pilota al Ces 2022 (2)

(XINHUA) - LAS VEGAS, 06 GEN - Oltre all'alta affidabilità, At128 semplifica notevolmente il tradizionale e complesso processo di assemblaggio, aumentando così l'efficienza e la coerenza della fabbricazione per le esigenze della produzione di massa, che sarà avviata nel 2022.

Hesai ha anche presentato un nuovo sensore, Qt128, un lidar a corto raggio con un campo visivo verticale ultra-ampio di 105 gradi, che fornisce una soluzione per i punti ciechi dei robotaxi e i robotruck. Qt128 inizierà la produzione di massa nel 2023.

Lidar, acronimo di 'light detection and ranging', è una strumentazione fondamentale utilizzata nel controllo e nella navigazione dei veicoli a guida autonoma. I ricercatori prevedono che entro il 2025, circa 8 milioni di veicoli autonomi o semi-autonomi circoleranno in strada. (XINHUA)