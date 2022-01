Cina: sistema nazionale giardini botanici

(XINHUA) - PECHINO, 06 GEN - La Cina istituirà un sistema nazionale di giardini botanici per rafforzare la conservazione ex-situ delle specie di piante in pericolo, come ha riferito la National Forestry and Grassland Administration oggi.

Il sistema dovrebbe aiutare il Paese ad applicare la conservazione ex-situ gradualmente all'85% delle specie vegetali selvatiche native e a tutti i principali tipi di esemplari protetti, secondo l'amministrazione.

Costituito da giardini botanici di varia portata, il sistema fornirà una rete di conservazione integrata per le piante selvatiche e svolgerà un ruolo vitale nella protezione della biodiversità in Cina. Si terrà conto della variazione regionale del clima e della vegetazione per la disposizione territoriale dei giardini.

Il Consiglio di Stato ha recentemente approvato un piano per sviluppare il primo giardino botanico nazionale del Paese.

Situato a Pechino, la capitale cinese, il parco ha un'area prevista di 594 ettari e si concentrerà sulla ricerca scientifica in campo vegetale, sullo sviluppo di tecnologie di base per l'utilizzo delle risorse vegetali e sulla coltivazione di specie rare e in pericolo.

La Cina è uno dei Paesi con la più alta diversità vegetale, costituendo l'habitat di oltre 36.000 tipi di piante superiori.

Attualmente, possiede 162 giardini botanici, dove il 60% degli esemplari nativi sono sottoposti a conservazione ex-situ.

