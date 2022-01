Cina: Shenzhen, flusso annuale container +8,4%

(XINHUA) - SHENZHEN, 06 GEN - Il flusso annuale di container del porto della città cinese meridionale di Shenzhen ha totalizzato 28,77 milioni di Teu nel 2021, in aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un livello record. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Nel 2021, il numero di rotte di linea internazionali che collegano il porto ha raggiunto quota 302, dalle 241 del 2020, secondo l'ufficio dei trasporti della città.

Le autorità stanno anche portando avanti nuovi progetti nel porto. A giugno 2021, è stato messo in funzione un terminale intelligente nella zona portuale di Nanshan e l'8 dicembre 2021, è stata avviata la costruzione di un terminale per container affiliato alla zona portuale di Yantian.

Attualmente, il porto di Shenzhen può accogliere dodici navi container da 200.000 tonnellate, secondo l'ufficio. (XINHUA)