Cina: Pechino, rete ferroviaria in espansione

(XINHUA) - PECHINO, 06 GEN - Le linee di transito ferroviario di Pechino, tra cui la metropolitana urbana e le linee ferroviarie suburbane, hanno raggiunto nel 2021 i 1.148 km, come ha riferito oggi il sindaco della città Chen Jining.

"Il funzionamento della metropolitana di Pechino è alla pari con gli standard internazionali avanzati in termini di qualità ed efficienza", ha affermato Chen presentando la relazione sul lavoro del governo alla quinta sessione in corso della 15esima Assemblea Comunale del Popolo di Pechino, la legislatura locale.

L'anno scorso, nella capitale cinese, il totale delle linee di metropolitana aggiuntive e di quelle estese già presenti ammontava a nove, portando il chilometraggio totale del transito ferroviario urbano a 783 km, secondo la Beijing Municipal Commission of Transport.

Nella metropoli cinese orientale di Shanghai, la lunghezza totale della rete metropolitana ha raggiunto gli 831 km, la più lunga del mondo.

Il sistema di transito ferroviario urbano di Pechino ha trasportato 3,07 miliardi di passeggeri nel 2021, con un aumento del 34% rispetto all'anno precedente.

I legislatori municipali hanno convocato la riunione annuale oggi. Gli incontri sia politici consultivi sia legislativi della città sono cominciati questa settimana per discutere lo sviluppo economico e sociale locale dell'anno passato e per elaborare nuovi piani per il 2022. (XINHUA)