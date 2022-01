Cina: Pechino, rete ferroviaria in espansione (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 GEN - Nella metropoli cinese orientale di Shanghai, la lunghezza totale della rete metropolitana ha raggiunto gli 831 km, la più lunga del mondo.

Il sistema di transito ferroviario urbano di Pechino ha trasportato 3,07 miliardi di passeggeri nel 2021, con un aumento del 34% rispetto all'anno precedente.

I legislatori municipali hanno convocato la riunione annuale oggi. Gli incontri sia politici consultivi sia legislativi della città sono cominciati questa settimana per discutere lo sviluppo economico e sociale locale dell'anno passato e per elaborare nuovi piani per il 2022.