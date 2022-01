Cina: Hainan attrae progetti per 5 mld di dollari (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 06 GEN - Il gruppo cinese Shenergy prevede di investire 1 miliardo di yuan in un progetto di costruzione di attrezzature per l'energia eolica nella zona di sviluppo economico di Yangpu, della provincia dell'isola tropicale. Il progetto integrale coprirà i settori della produzione di apparecchiature di fascia alta, dell'energia eolica offshore, del pascolo marino e della cattura del carbonio in mare. Nel quadro del progetto, una linea di produzione di turbine eoliche offshore dovrebbe raggiungere un valore di uscita annuale di circa 5 miliardi di yuan.

La Cina ha pubblicato a giugno 2020 un piano generale per trasformare la provincia insulare dell'Hainan in un porto di libero scambio globalmente influente e di alto livello entro la metà del secolo. (XINHUA)