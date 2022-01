Cina: aeroporto Shenzhen, flusso passeggeri e merci

(XINHUA) - SHENZHEN, 06 GEN - Il flusso di passeggeri dell'aeroporto di Shenzhen, metropoli nel sud della Cina, ha raggiunto quota 36,4 milioni nel 2021, come ha riferito l'ufficio locale dei trasporti.

Il volume di trasporto merci dell'aeroporto ha superato 1,5 milioni di tonnellate nel 2021, per la prima volta in assoluto, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente.

L'aeroporto ha gestito circa 318.000 voli l'anno scorso, l'85,9% della cifra del 2019, secondo l'ufficio.

Shenzhen ha aumentato la frequenza di 11 rotte internazionali di trasporto aereo di merci nel 2021, con un record del numero di destinazioni, che ha raggiunto quota 51. (XINHUA)