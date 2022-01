Pechino 2022: Main Media Center entra in funzione

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 oggi ha annunciato che il Main Media Center è stato messo in funzione e ha presentato due portavoce al pubblico nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sua sede di Shougang.

Han Zirong, vice presidente e segretario generale di Pechino 2022, durante la cerimonia ha presentato infatti i portavoce Zhao Weidong e Yan Jiarong. I due si uniranno ai portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) per ospitare le conferenze stampa che si svolgeranno in occasione dei Giochi.

I due portavoce hanno partecipato a un'intervista di gruppo per fornire gli ultimi aggiornamenti sulle Olimpiadi e rispondere alle domande dei media. Zhao nell'intervista ha annunciato: "la Cina è pronta", per poi proseguire, "siamo stati in stretta collaborazione con il Cio, l'Ipc e le parti interessate nel coordinare la prevenzione e il contenimento della pandemia e nel portare avanti i preparativi. Finora, va tutto bene. Siamo pronti!" Come dichiarato da Zhao, le sedi di Pechino 2022 e le relative infrastrutture sono state completate secondo i piani e sono ben funzionanti, avendo superato i test di pre-omologazione e gli eventi di prova. È stato installato un sistema completo di servizi e supporto con applicazioni high-tech tra cui 5G e cloud computing.

Inoltre, il portavoce ha sottolineato i progressi compiuti in termini di misure anti Covid-19, negli eventi importanti, nella sostenibilità e nel lascito dei Giochi Olimpici.

Quest'ultimo ha detto: "abbiamo sostenuto il principio dell'organizzare delle Olimpiadi 'verdi, inclusive, aperte e pulite' e l'obiettivo è quello di presentare al mondo un vero e proprio spettacolo".

Zhao ha continuato sottolineando l'impegno della Cina nell'ospitare delle Olimpiadi 'semplici, sicure e splendide', dando priorità assoluta alla sicurezza, visto che la sfida più grande in tal senso è costituita dalla pandemia di Covid-19.

Infatti, quest'ultimo ha dichiarato: "il successo delle Olimpiadi non è possibile senza la prevenzione e il controllo del Covid-19" per poi proseguire, "abbiamo prestato grande attenzione all'evoluzione della pandemia, specialmente per quanto riguarda la variante Omicron. Stiamo monitorando e valutando la situazione recente, analizzando come potrebbe incidere Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022".

Il portavoce ha proseguito dicendo: "il nostro obiettivo è quello di organizzare dei Giochi splendidi ed è un risultato che arriverà di sicuro", e ancora: "è ciò di cui il mondo ha bisogno dopo aver resistito alle sfide del Covid-19 per così tanto tempo".

Infine, Zhao ha aggiunto: "la semplicità non è assolutamente al di sotto degli standard, e i Giochi Olimpici possono essere splendidi solo quando sono sicuri. Una Pechino 2022 'semplice, sicura e splendida' sarà un dolce e indelebile ricordo per la gente".

Durante l'intervista, l'altra portavoce Yan ha enunciato le misure che Pechino 2022 adotterà per fornire un servizio mediatico di livello olimpico.

"Diamo il benvenuto ai media per presentare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in conformità con le leggi e i regolamenti. A causa delle sfide proposte dalla pandemia, saranno proprio loro a portare la passione e le storie degli atleti e delle Olimpiadi alle persone di tutto il mondo.

Pertanto, come nazione ospitante, faremo del nostro meglio per fornire accoglienza ai giornalisti"; queste le parole di Yan.

Quest'ultima ha dichiarato che per i Giochi è stato realizzato un Main Media Center (Mmc) destinato ai media accreditati all'interno del circuito chiuso e un centro per i giornalisti non accreditati al di fuori del circuito chiuso, entrambi a Pechino, oltre a un Mountain Media Center a Zhangjiakou. Durante lo svolgimento delle Olimpiadi, i giornalisti accreditati potranno intervistare gli atleti nelle zone miste delle sedi di gara, nei villaggi olimpici invernali e nelle 'Piazze delle Medaglie' a Pechino e Zhangjiakou.

Le conferenze stampa si terranno nell'Mmc e nel centro media non accreditato, e saranno tutte trasmesse in diretta sul sistema MyInfo. Inoltre, i giornalisti potranno fare domande attraverso il sistema e scaricare in seguito i contenuti delle conferenze.

Yan ha aggiunto: "vale la pena ricordare che ci sarà uno spazio di 40.000 metri quadrati nell'Olympic Green, che si trova accanto all'Mmc, a disposizione dei giornalisti per le riprese sceniche".

La portavoce ha inoltre sottolineato che Pechino 2022 offrirà "un servizio accogliente in conformità con le rigorose misure anti Covid-19".

L'Mmc e il Mountain Media Center forniranno un servizio di catering 24 ore su 24 per i giornalisti, insieme a un servizio in camera H24 disponibile nei quasi 50 hotel designati. Inoltre, ci saranno dei servizi di trasporto designati tra le tre zone di gara e le sedi. I minimarket e le lavanderie rientrano tra i comfort forniti all'interno del circuito chiuso e ci saranno anche vari membri del personale che aiuteranno i giornalisti nell'acquisto o nello svolgimento di mansioni necessarie per loro conto. (XINHUA)