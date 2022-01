Pechino 2022: Main Media Center entra in funzione

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 oggi ha annunciato che il Main Media Center è stato messo in funzione e ha presentato due portavoce al pubblico nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sua sede di Shougang.

Han Zirong, vice presidente e segretario generale di Pechino 2022, durante la cerimonia ha presentato infatti i portavoce Zhao Weidong e Yan Jiarong. I due si uniranno ai portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) per ospitare le conferenze stampa che si svolgeranno in occasione dei Giochi.

I due portavoce hanno partecipato a un'intervista di gruppo per fornire gli ultimi aggiornamenti sulle Olimpiadi e rispondere alle domande dei media. Zhao nell'intervista ha annunciato: "la Cina è pronta", per poi proseguire, "siamo stati in stretta collaborazione con il Cio, l'Ipc e le parti interessate nel coordinare la prevenzione e il contenimento della pandemia e nel portare avanti i preparativi. Finora, va tutto bene. Siamo pronti!" Come dichiarato da Zhao, le sedi di Pechino 2022 e le relative infrastrutture sono state completate secondo i piani e sono ben funzionanti, avendo superato i test di pre-omologazione e gli eventi di prova. È stato installato un sistema completo di servizi e supporto con applicazioni high-tech tra cui 5G e cloud computing.

Inoltre, il portavoce ha sottolineato i progressi compiuti in termini di misure anti Covid-19, negli eventi importanti, nella sostenibilità e nel lascito dei Giochi Olimpici.

Quest'ultimo ha detto: "abbiamo sostenuto il principio dell'organizzare delle Olimpiadi 'verdi, inclusive, aperte e pulite' e l'obiettivo è quello di presentare al mondo un vero e proprio spettacolo". (SEGUE)