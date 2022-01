Pechino 2022: Main Media Center entra in funzione (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Quest'ultima ha dichiarato che per i Giochi è stato realizzato un Main Media Center (Mmc) destinato ai media accreditati all'interno del circuito chiuso e un centro per i giornalisti non accreditati al di fuori del circuito chiuso, entrambi a Pechino, oltre a un Mountain Media Center a Zhangjiakou. Durante lo svolgimento delle Olimpiadi, i giornalisti accreditati potranno intervistare gli atleti nelle zone miste delle sedi di gara, nei villaggi olimpici invernali e nelle 'Piazze delle Medaglie' a Pechino e Zhangjiakou.

Le conferenze stampa si terranno nell'Mmc e nel centro media non accreditato, e saranno tutte trasmesse in diretta sul sistema MyInfo. Inoltre, i giornalisti potranno fare domande attraverso il sistema e scaricare in seguito i contenuti delle conferenze.

Yan ha aggiunto: "vale la pena ricordare che ci sarà uno spazio di 40.000 metri quadrati nell'Olympic Green, che si trova accanto all'Mmc, a disposizione dei giornalisti per le riprese sceniche".

La portavoce ha inoltre sottolineato che Pechino 2022 offrirà "un servizio accogliente in conformità con le rigorose misure anti Covid-19".

L'Mmc e il Mountain Media Center forniranno un servizio di catering 24 ore su 24 per i giornalisti, insieme a un servizio in camera H24 disponibile nei quasi 50 hotel designati. Inoltre, ci saranno dei servizi di trasporto designati tra le tre zone di gara e le sedi. I minimarket e le lavanderie rientrano tra i comfort forniti all'interno del circuito chiuso e ci saranno anche vari membri del personale che aiuteranno i giornalisti nell'acquisto o nello svolgimento di mansioni necessarie per loro conto. (XINHUA)