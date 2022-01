Pechino 2022: Main Media Center entra in funzione (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Zhao ha continuato sottolineando l'impegno della Cina nell'ospitare delle Olimpiadi 'semplici, sicure e splendide', dando priorità assoluta alla sicurezza, visto che la sfida più grande in tal senso è costituita dalla pandemia di Covid-19.

Infatti, quest'ultimo ha dichiarato: "il successo delle Olimpiadi non è possibile senza la prevenzione e il controllo del Covid-19" per poi proseguire, "abbiamo prestato grande attenzione all'evoluzione della pandemia, specialmente per quanto riguarda la variante Omicron. Stiamo monitorando e valutando la situazione recente, analizzando come potrebbe incidere Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022".

Il portavoce ha proseguito dicendo: "il nostro obiettivo è quello di organizzare dei Giochi splendidi ed è un risultato che arriverà di sicuro", e ancora: "è ciò di cui il mondo ha bisogno dopo aver resistito alle sfide del Covid-19 per così tanto tempo".

Infine, Zhao ha aggiunto: "la semplicità non è assolutamente al di sotto degli standard, e i Giochi Olimpici possono essere splendidi solo quando sono sicuri. Una Pechino 2022 'semplice, sicura e splendida' sarà un dolce e indelebile ricordo per la gente".

Durante l'intervista, l'altra portavoce Yan ha enunciato le misure che Pechino 2022 adotterà per fornire un servizio mediatico di livello olimpico.

"Diamo il benvenuto ai media per presentare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in conformità con le leggi e i regolamenti. A causa delle sfide proposte dalla pandemia, saranno proprio loro a portare la passione e le storie degli atleti e delle Olimpiadi alle persone di tutto il mondo.

Pertanto, come nazione ospitante, faremo del nostro meglio per fornire accoglienza ai giornalisti"; queste le parole di Yan.

