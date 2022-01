Covid: 26 casi locali a Ningbo, nello Zhejiang

(XINHUA) - NINGBO, 05 GEN - La città di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha segnalato dal 1° gennaio un totale di 26 casi di Covid-19 a trasmissione locale nel distretto di Beilun. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità del posto.

Dal 2 gennaio, tutti i nuovi casi sono stati rilevati tra quelli in quarantena nei luoghi designati e la diffusione del Covid-19 nella comunità è stata sostanzialmente posta sotto controllo, come ha affermato Li Chengjie, vice capo esecutivo del distretto di Beilun, nel corso di un briefing della stampa.

Quest'ultimo ha aggiunto che il controllo del Covid-19 è ora in una fase critica e che tutti i contatti diretti e secondari dei casi locali si trovano in quarantena, sotto osservazione medica.

Il funzionario ha dichiarato inoltre che il secondo round di tamponi molecolari eseguito ieri nel distretto ha visto la raccolta di 866.396 campioni e tutti hanno dato esito negativo.

