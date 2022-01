Cina:studio sulle cavallette, scattiste e maratonete

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Alcune cavallette sono specialiste delle lunghe distanze, sbattendo le ali costantemente per ben 10 ore, mentre altre scattano e si stancano rapidamente. Questo è quanto emerso da un nuovo studio compiuto da ricercatori cinesi.

Gli scienziati hanno scoperto che le cavallette non nascono per essere maratonete o velociste, ma le loro caratteristiche dipendono dalla crescita all'interno di una 'famiglia' numerosa.

I ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze (Acs) hanno studiato la capacità di volo delle cavallette migratorie e di quelle solitarie, scoprendo che una vita in gruppo nell'infanzia permette a questi insetti di volare per lunghe distanze ma a velocità relativamente bassa.

Al contrario, quelle che vivono da sole non sono deboli nel volo come si pensava in precedenza. In realtà, sono abili a volare ma hanno scarsa resistenza, come precisa lo studio pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Secondo gli scienziati, queste cavallette solitarie si preoccupano durante tutta la loro vita di trovare compagni e di sfuggire ai predatori e non devono migrare. Pertanto, il loro muscolo volante si adatta a un percorso metabolico che si alimenta rapidamente e genera più specie reattive dell'ossigeno (reactive oxygen species o Ros), sviluppando un meccanismo che limita il volo su lunghe distanze.

Al contrario, in un gruppo popoloso e competitivo, questi insetti devono compiere lunghi spostamenti per assicurarsi cibo sufficiente e una buona zona per la deposizione delle uova, quindi metabolizzano in un modo che limita la capacità di sprint in cambio di una maggiore resistenza. (SEGUE)