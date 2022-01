Cina:studio sulle cavallette, scattiste e maratonete (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Le cavallette migratorie possono volare in stormo per più di 2.000 chilometri in una generazione, ha dichiarato Kang Le, un ricercatore coinvolto nello studio del Beijing Institutes of Life Science che fa parte dell'Acs.

Il gruppo di Kang ha interferito con l'Rna della cavalletta, che è noto per reprimere l'attività metabolica, e la velocità di volo iniziale delle locuste solitarie è stata notevolmente ridotta.

Inoltre secondo lo studio, l'aumento del livello di Ros ha notevolmente inibito la capacità di volo a lunga distanza delle cavallette gregarie.

Il compromesso tra velocità e sostenibilità può essere rimodellato rapidamente secondo la densità di popolazione dell'insetto, hanno aggiunto i ricercatori.

Lo studio ha rivelato che le strategie di volo delle cavallette variano in base allo stress di sopravvivenza, offrendo una nuova comprensione dei comportamenti adattivi della specie.

I risultati possono essere decifrati facendo un confronto tra le muscolature di un culturista e di un corridore di lunga distanza; è l'allenamento a fare la differenza piuttosto che i geni. (XINHUA)