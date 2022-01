Cina:più sicurezza Ipo piattaforme online per estero

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Un regolamento cinese da poco rivisto richiede che le piattaforme online con oltre un milione di utenti siano sottoposte a una revisione in termini di cybersecurity quando presentano domanda di offerta pubblica iniziale (Ipo) per essere quotate nei mercati esteri.

Secondo il regolamento, gli operatori di infrastrutture informatiche fondamentali che acquistano prodotti e servizi di rete, così come gli operatori di piattaforme di rete che svolgono attività di elaborazione dati, saranno sottoposti a una revisione della sicurezza se le loro attività influenzano o possono influenzare la sicurezza nazionale.

In base alla nuova normativa, i regolatori valuteranno se la quotazione pubblica di un'azienda può determinare l'influenza, il controllo o l'utilizzo doloso di un'infrastruttura di informazioni chiave, di dati fondamentali, di dati importanti o di una grande quantità di informazioni personali da parte di governi stranieri.

Il regolamento rivisto entrerà in vigore il 15 febbraio e sostituirà l'attuale versione del 2020. (XINHUA)