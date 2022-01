Cina: Swire Coca-Cola espande impianto Xiamen

(XINHUA) - XIAMEN, 05 GEN - Il produttore di bevande analcoliche Swire Coca-Cola con sede a Xiamen, nella provincia cinese orientale del Fujian, ha aperto una nuova linea di produzione e ampliato il suo deposito; lo ha fatto sapere la stessa società.

Nella giornata di ieri si è svolta una cerimonia per il completamento della nuova linea di produzione e l'espansione del deposito presso la Swire Coca-Cola Beverages Xiamen Ltd.

Secondo la società, la capacità della nuova linea di produzione è in grado di raggiungere le 54.000 bottiglie all'ora, 3.000 in più rispetto a quelle attuali, con la possibilità di produrre un massimo di 1,3 milioni di bottiglie al giorno.

Nel 2021, Swire Coca-Cola ha raggiunto un aumento del 5% del valore della produzione e nello stesso anno, sia il suo fatturato che gli utili al netto delle tasse hanno registrato una crescita a due.

Fondata nel 1996, Swire Coca-Cola ha un investimento iniziale totale di quasi 52,7 milioni di dollari e oltre 2.000 dipendenti. (XINHUA)