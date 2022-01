Cina: sviluppo coordinato cintura del fiume Yangtze

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Sei anni dopo che la Cina ha fatto dello sviluppo della cintura economica del fiume Yangtze una strategia nazionale, il Paese asiatico ha compiuto grandi passi avanti nel bilanciare la crescita economica e la protezione ambientale della regione.

Il prodotto interno lordo dell'area, che copre nove province e due municipalità, ha raggiunto i 38.260 miliardi di yuan (circa 6.000 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri del 2021, in aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente.

Il 90,6% in totale delle acque della regione ha soddisfatto uno standard di livello tre o migliore nei primi nove mesi del 2021, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente e di 23,6 punti percentuali dal 2016, come mostrano i dati ufficiali. La Cina classifica la qualità dell'acqua in sei livelli, dal primo, che indica risorse idriche potabili dopo un trattamento minimo, al sei, l'inquinamento grave.

I risultati seguono un'ampia gamma di sforzi di conservazione ecologica da parte del Paese asiatico compiuti nel corso di anni e volti a proteggere il proprio 'fiume madre'. (SEGUE)