Cina: sviluppo coordinato cintura del fiume Yangtze (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Yichang, una città situata lungo il fiume nella provincia di Hubei della Cina centrale, una volta prosperava grazie alle miniere di fosforite e all'industria chimica legata al fosforo. Anche se le aziende portavano cospicui profitti alla gente del posto, inquinavano anche il fiume.

Nel tentativo di trasformare i propri vantaggi ecologici in economici proteggendo l'ambiente, entro la fine di ottobre dello scorso anno la città ha trasferito o trasformato 124 aziende chimiche. I profitti e le entrate fiscali dell'industria chimica locale hanno entrambi registrato una crescita del 10% per due anni consecutivi.

Dopo il lancio di un progetto di batterie a nuova energia alla fine del 2021, Yichang ha trovato la propria strada in questo settore, come ha dichiarato il vicesindaco esecutivo Wang Yuancheng, aggiungendo che la città alla fine assisterà a un aggiornamento completo della propria catena industriale.

