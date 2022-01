Cina: sviluppo coordinato cintura del fiume Yangtze (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Nel 2021, la Cina ha piantato alberi su 17,87 milioni di mu (circa 1,19 milioni di ettari) lungo la cintura e ha trattato 3,92 milioni di mu di deserti sassosi e 5,75 milioni di mu di zone colpite da erosione idrica e del suolo.

In seguito all'attuazione di un divieto di pesca di 10 anni nelle acque principali, l'anno scorso sono state individuate quasi 500 focene senza pinne dello Yangtze nel lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della nazione che si collega al fiume. La specie in pericolo, conosciuta come il 'panda gigante dell'acqua', è un barometro dell'ambiente ecologico nel bacino dello Yangtze.

Le varie pratiche intraprese dalla Cina hanno dimostrato che lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono complementari.

Negli ultimi sei anni, il Paese asiatico ha trasferito, trasformato o sospeso più di 9.600 imprese chimiche della cintura economica. (SEGUE)