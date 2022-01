Cina: piano d'azione per prevenzione disabilità

(XINHUA) - PECHINO, 05 GEN - Il governo cinese ha emesso un nuovo piano d'azione quinquennale per la prevenzione della disabilità, stabilendo misure per controllare efficacemente il verificarsi e lo sviluppo dei problemi di salute di questo tipo.

Secondo il piano d'azione nazionale per la prevenzione della disabilità emesso dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato, entro la fine del 2025 il Paese asiatico sarà leader tra gli Stati a medio e alto reddito per quanto riguarda i principali indicatori specifici di questo campo, con migliori sistemi politici e reti di servizi, oltre a un più alto livello di consapevolezza pubblica.

Il piano delinea le misure in cinque aree principali, compresi i servizi di riabilitazione, la promozione della consapevolezza pubblica, la prevenzione e il controllo dei difetti di nascita e delle disabilità causate da disturbi dello sviluppo, malattie e lesioni.

Il programma stabilisce i compiti da attuare durante il periodo, come aumentare lo screening precoce e l'intervento tra i bambini, rafforzare la prevenzione e il controllo delle disabilità derivanti da malattie croniche, oltre a rafforzare la gestione della sicurezza del traffico e dei trasporti.

I dati della China Disabled Persons' Federation mostrano che il numero di persone con disabilità in Cina aumenta di oltre 2 milioni all'anno. (XINHUA)