Cina: merci per oltre 6 mln Teu nel Beibu Gulf Port

NANNING, 05 GEN - Il porto del golfo di Beibu, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, ha osservato un aumento su base annua del 18,8% della sua capacità di carico, arrivando a gestire nel 2021 container per oltre 6 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu).

È la prima volta che lo snodo raggiunge un tale volume di carico dopo cinque anni consecutivi di crescita a due cifre.

Il Beibu Gulf Port Group ha fatto sapere che la principale fonte e destinazione delle merci del porto è rappresentata dai membri della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep).

A partire dal 1° gennaio 2022, è entrato in vigore l'accordo Rcep, il più grande accordo di libero scambio del mondo. Dopo tale data, più del 90% del commercio di merci tra i membri che hanno approvato l'intesa è esente da tariffe.

Per abbracciare le opportunità portate dal nuovo accordo, nel 2021 il porto ha aggiunto più di 20 milioni di tonnellate di capacità in termini di trasporto merci e ha istituito 12 nuove rotte di navigazione.

Il porto del Golfo di Beibu ha attualmente più di 270 ormeggi produttivi e sono oltre 50 le rotte di navigazione che lo collegano con più di 300 porti in tutto il mondo.

Il Beibu Gulf Port del Guangxi funge da importante punto di transito nel New International Land-Sea Trade Corridor, un passaggio commerciale e logistico costruito congiuntamente dalle suddivisioni provinciali della Cina occidentale e da Singapore.

