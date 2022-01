Shanghai: oltre 5 mln di visitatori per Capodanno

(XINHUA) - SHANGHAI, 04 GEN - Shanghai ha accolto oltre 5,17 milioni di visitatori nel corso dei tre giorni di vacanza in occasione del Capodanno 2022. È quanto reso noto ieri dalla Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism.

L'ente ha inoltre precisato che le spese dedicate al settore turistico da sabato a lunedì hanno raggiunto circa 12,6 miliardi di yuan (circa 2 miliardi di dollari).

Sono oltre 170 le attrazioni turistiche principali nella città ad aver accolto un totale di 2,26 milioni di visitatori, con un aumento del 19% rispetto ai tre giorni di festività di Capodanno dello scorso anno.

Il Bund, lo Yu Garden e la zona di Lujiazui, oltre che i siti storici della metropoli e le aree lungo il fiume Huangpu, hanno registrato una forte crescita del numero di turisti.

Le gallerie d'arte e i musei cittadini hanno inoltre avuto rispettivamente 43.000 e 153.000 visitatori, segnando entrambi una crescita a due cifre. (XINHUA)