In Cina il nuovo anno si accoglie con ottimismo (3)

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - L'anno 2022, invece, ha preso il via in modo impegnativo per i residenti di Xi'an, capoluogo di provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, per via di una nuova ondata di casi di Covid-19 iniziata nel mese di dicembre 2021.

Ma a dispetto delle avversità, i volontari ce la mettono tutta per aiutare i residenti a superare questi tempi difficili.

Nel distretto cittadino di Xincheng ad esempio, un gruppo di volontari è stato visto distribuire cibo gratuito ai cittadini posti sotto gestione a circuito chiuso dopo che la megalopoli, con una popolazione di 13 milioni di abitanti, ha imposto rigide restrizioni anti epidemiche per frenare la diffusione del virus.

"Tutti noi portiamo avanti le nostre responsabilità in maniera attiva", dice Wen Zhuling, una volontaria che ha aiutato a reclutarne altri 10. Dal 29 dicembre, la sua squadra è alla guida di bici a tre ruote cariche di verdure e carne da distribuire alle famiglie.

"Il cappotto colorato può rallegrare i residenti", afferma la donna, riferendosi al soprabito viola che indossa, con un visibile ottimismo in merito al fatto che l'epidemia finirà presto. (XINHUA)