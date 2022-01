In Cina il nuovo anno si accoglie con ottimismo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - Nella città di Taizhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, la Zhejiang Valogin Technology Co., Ltd. alla fine del 2021 lavorava ancora a pieno regime. Qui ogni giorno vengono prodotti più di 200.000 set di valvole che poi sono distribuiti in tutto il mondo.

Nel 2021, la produzione dell'azienda è aumentata del 18% rispetto all'anno precedente, con un valore relativo superiore a 1 miliardo di yuan.

"La nostra azienda è sopravvissuta durante l'epidemia ed è cresciuta in contrapposizione alla tendenza al ribasso", afferma il vice direttore generale Sun Qibin.

La Zhejiang Valogin Technology Co., Ltd. ha stretto partnership strategiche con imprese di sud-est asiatico, Europa, America e Africa, aggiunge Sun, sottolineando inoltre che la sua buona reputazione e la qualità del prodotto le hanno permesso anche di rafforzare il mercato interno. (SEGUE)