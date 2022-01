Gli infaticabili medici dei villaggi di montagna

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - A circa 70 km a sud-ovest dal centro di Pechino si trova il distretto montano di Da'anshan, dove gli anziani rappresentano più della metà della popolazione totale e la maggior parte dei quali è affetto da anni da malattie cardiache, pressione alta e altre patologie croniche.

Wang Jinhui, che dal 2013 lavora nel centro sanitario del posto, è impegnato a fornire servizi medici agli abitanti del villaggio di montagna: "sono passati più di 20 anni da quando mi sono laureato e in questo periodo non ho mai lasciato le cliniche di montagna", racconta.

Al suo arrivo nel distretto di Da'anshan, avvenuto circa otto anni fa, Wang ha scoperto che qui gli anziani con malattie croniche difficilmente avevano accesso ai servizi medici, e le strade di montagna, accidentate, rendevano ancora più difficile gli spostamenti verso i centri sanitari per ricevere le cure.

Al fine di risolvere il problema, Wang ha avuto l'idea di fornire servizi medici porta a porta agli abitanti dei villaggi locali, un'iniziativa che in un primo momento non è stata ben supportata dai suoi colleghi: strade accidentate, carenza di attrezzature mediche e mancanza di esperienza rappresentavano per loro una serie di ostacoli da affrontare.

Ciononostante, Wang e i suoi colleghi hanno insistito nel fornire servizi medici porta a porta nel piccolo villaggio, dividendo il personale del centro sanitario in cinque squadre che coprono l'intero distretto, ciascuna delle quali è composta da un medico, un farmacista, un cassiere e un autista, permettendo agli abitanti dei villaggi di montagna di ricevere cure mediche a domicilio.

Sono circa otto anni che a Da'anshan vengono forniti servizi medici porta a porta, apportando benefici a più di 70.000 abitanti del villaggio, con l'apertura di cartelle cliniche per oltre 3.700 persone. (SEGUE)