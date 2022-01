Covid: Cina, trasmissione sotto controllo a Xi'an

(XINHUA) - XI'AN, 04 GEN - La trasmissione nella comunità del Covid-19 a Xi'an, capoluogo della provincia di Shaanxi della Cina nord-occidentale, è stata messa sotto controllo. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali.

L'antica città, con una popolazione di 13 milioni di persone, ha condotto diverse serie di test molecolari di massa e ha attuato severe misure anti Covid-19 per 12 giorni, in cui il numero di nuovi contagi a trasmissione locale è rimasto in doppia cifra per 48 ore consecutive, come ha dichiarato Ma Guanghui, vicedirettore della commissione sanitaria provinciale, in una conferenza stampa.

Rispetto alle prime fasi del focolaio, iniziato il 9 dicembre, la rapida accelerazione della diffusione del virus nella comunità è stata contenuta, ha affermato Ma.

A Xi'an oggi sono stati registrati 95 casi di Covid-19 trasmessi localmente e un totale di 1.758 contagi locali dal 9 dicembre. (XINHUA)