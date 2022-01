Cina:nel 2022 previsti più di 3 mld passeggeri treni

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - L'operatore ferroviario cinese ha dichiarato oggi che si aspetta di servire circa 3,04 miliardi di passeggeri nel 2022, con una crescita del 20% su base annua.

Il China State Railway Group Co. ha annunciato nel corso della propria conferenza annuale che è previsto anche un aumento del 2,1% rispetto al 2021 delle merci consegnate con il trasporto ferroviario, che dovrebbero raggiungere 3,8 miliardi di tonnellate.

L'operatore ferroviario ha affermato anche che realizzerà i propri obiettivi di investimento e porterà avanti i progetti chiave nazionali, come la ferrovia Sichuan-Tibet, a un alto livello di qualità.

Il gruppo ha reso noto che oltre 3.300 km di ferrovie saranno messi in produzione quest'anno.

Entro la fine dello scorso anno la lunghezza operativa delle ferrovie cinesi ha superato i 150.000 km, di cui le linee ad alta velocità rappresentano più di 40.000 km. (XINHUA)