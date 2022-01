Cina: Pechino, parchi registrano 660.000 visitatori

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - I parchi municipali di Pechino hanno accolto circa 660.000 visitatori nel corso dei tre giorni di vacanza in occasione del Capodanno, con rigorose misure di precauzione anti-Covid sul posto. È quanto reso noto dalle autorità locali.

Gli 11 parchi municipali e il Museum of Chinese Gardens and Landscape Architecture hanno registrato 659.900 visite durante le vacanze iniziate il 1° gennaio, un incremento di circa il 52,7% rispetto all'anno precedente, stando ai dati della Beijing Municipal Administration of Parks.

Tra i luoghi interessati, il Parco Taoranting, il Tempio del Cielo e il Palazzo d'Estate sono stati le destinazioni più popolari.

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022, inoltre, in tutti i parchi della capitale si svolgono attività relative agli sport invernali e mostre. (XINHUA)