Cina-Europa: +22% servizi treni merci nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - I servizi di treni-merci Cina-Europa hanno registrato una rapida crescita nel 2021, nel contesto di un funzionamento sicuro e regolare. È quanto emerge dai dati odierni della China State Railway Group Co., Ltd, in cui si nota che il numero dei viaggi effettuati tramite treni merci Cina-Europa è aumentato del 22% anno su anno arrivando a 15.000 nel 2021.

Durante il periodo, i vagoni merci hanno gestito un totale di 1,46 milioni di unità equivalenti a venti piedi, segnando una crescita del 29% rispetto all'anno precedente.

La cooperazione tra i Paesi a cui si estendono le rotte ferroviarie è stata rafforzata, stando a quanto dichiarato dalla società, che ha poi aggiunto che il funzionamento costante dei servizi ferroviari ha contribuito positivamente alla stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento in tutto il mondo. (XINHUA)