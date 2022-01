Cina: box office raggiunge 1 mld yuan per Capodanno

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - Le entrate del box office cinese durante le festività di Capodanno hanno raggiunto 1,02 miliardi di yuan (circa 160 milioni di dollari), stando alle cifre della China Film Administration.

L'amministrazione ha inoltre precisato che il raggiungimento dei proficui guadagni è avvenuto nonostante le severe misure di contenimento dovute al Covid-19 in vigore nel corso delle vacanze che si sono concluse ieri, con i cinema nelle aree a basso rischio che hanno limitato le proprie presenze al 75%, mentre quelli nelle zone a medio e alto rischio sono rimasti chiusi.

Dai dati della China Film Administration emerge che il dramma nazionale 'Embrace Again' è rimasto in testa alla classifica del box office nel corso dei tre giorni di festività con un guadagno di 319 milioni di yuan, totalizzando 590 milioni di yuan dalla sua uscita il 31 dicembre.

La pellicola narra le vicende di un gruppo di persone comuni nel corso dell'isolamento a Wuhan dovuto al Covid-19, mettendo in risalto il sostegno reciproco della popolazione durante il periodo difficile dell'inizio del 2020. (XINHUA)