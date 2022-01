Cina: boom turismo legato alla neve e al ghiaccio

(XINHUA) - HARBIN, 04 GEN - Ogni inverno nel nord-est della Cina, i luoghi più freddi sono spesso i punti turistici più frequentati. Al momento questa tendenza è particolarmente forte, con le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 alle porte e la passione del popolo cinese per il freddo che non aveva mai raggiunto livelli così alti.

Ice and Snow World è una famosa attrazione stagionale di Harbin, capoluogo della provincia di Heilongjiang, ed era piena di turisti durante le recenti vacanze di Capodanno, durate dall'1 al 3 gennaio.

Il parco, che copre un'area di 820.000 metri quadrati, ha utilizzato circa 230.000 metri cubi di ghiaccio e neve per creare 65 diversi paesaggi quest'anno, con la popolare attrazione 'super ice slide' che è stata estesa a 423 metri.

Nel parco sono attuate strette misure di prevenzione anti Covid-19. I visitatori si dispongono in file ordinate davanti ai cancelli, scannerizzano le loro certificazioni sanitarie e si fanno misurare la temperatura prima di entrare nel complesso.

La guida turistica del parco Liu Lu passa circa sei ore al giorno al gelo, mostrando ai visitatori le attrazioni e raccontando loro com'è stato raccolto il ghiaccio e com'è stata costruita l'attrazione.

"Quando vedo i turisti che si godono il parco, vedo il valore del mio lavoro e non sento affatto il freddo", commenta Liu.

