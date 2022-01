Cina: boom turismo legato alla neve e al ghiaccio (3)

(XINHUA) - HARBIN, 04 GEN - Il Songhuahu Ski Field, una rinomata stazione sciistica urbana nella città di Jilin nella provincia omonima, ha introdotto le sessioni di sci notturno nel 2016 e il numero di partecipanti è cresciuto da 30.000 a circa 100.000 nel 2021, spiega Wang Jiayu, manager del resort.

"Per me lo sci notturno è il modo perfetto per affrontare lo stress", racconta il visitatore frequente Zhang Tian, che aggiunge "è diventato parte integrante del mio divertimento invernale".

Imprenditori attenti alle opportunità del mercato si stanno mettendo al passo con l'ultima tendenza, costruendo servizi di ristorazione e di ospitalità, nonché sorgenti di acqua calda intorno alle stazioni sciistiche. Zhao Chunjie, che è stato un appassionato sciatore per 10 anni, ha recentemente aperto una struttura vicino al resort Songhuahu.

"La mia residenza può ospitare più di 100 persone e i turisti della Cina meridionale rappresentano il 70-80% del totale", dice il proprietario, notando che la struttura è già completamente prenotata per le vacanze del Nuovo Anno Lunare a febbraio.

Zhao è abbastanza fiducioso riguardo ai propri affari e osserva "credo che più persone si dedicheranno agli sport su ghiaccio e neve dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali del 2022". (XINHUA)