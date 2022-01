Cina: 117,4 mld dlr investimenti fissi in ferrovie

(XINHUA) - PECHINO, 04 GEN - L'investimento fisso della Cina nelle ferrovie è stato di 748,9 miliardi di yuan (circa 117,4 miliardi di dollari) nel 2021, dovuto all'inizio dei lavori di costruzione di più linee ferroviarie durante l'anno. Questo è quanto emerso dai dati del China State Railway Group Co.

Nei 12 mesi appena trascorsi sono stati messi in produzioni 4.208 chilometri totali di nuove linee ferroviarie, che comprendono 2.168 chilometri di binari ad alta velocità.

Entro la fine dello scorso anno la lunghezza operativa della rete ferroviaria ad alta velocità cinese ha superato i 40.000 chilometri, dato che i principali progetti sono entrati in funzione come previsto.

La sezione Anqing-Jiujiang della ferrovia ad alta velocità, messa in servizio la settimana scorsa, è la più recente a essere entrata in funzionamento in Cina. (XINHUA)