Auto: Cina, Byd, vendite Nev +218% nel 2021

(XINHUA) - SHENZHEN, 04 GEN - Byd, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia (Nev), ha osservato un crescente aumento delle vendite nel 2021, come mostrano i dati aziendali diffusi ieri.

In un documento depositato presso la Borsa di Shenzhen infatti, la società con sede a Shenzhen ha precisato che le sue vendite di Nev, tra cui veicoli puramente elettrici e veicoli elettrici ibridi plug-in, sono aumentate lo scorso anno del 218,3% su base annua arrivando a 603.783 unità.

Quest'ultima ha precisato di aver mantenuto lo slancio di crescita sostenuta nel mese di dicembre con una forte e persistente domanda di mercato per i suoi veicoli a nuova energia. Durante tale mensilità, Byd ha venduto un totale di 93.945 Nev, rispetto alle 28.841 unità dello stesso mese di un anno fa.

Per via della recente nuova ondata epidemica di Covid-19, a fine dicembre la produzione nel suo stabilimento di Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, è stata in parte colpita, ma adesso, fa sapere la casa automobilistica, le operazioni sono fondamentalmente tornate alla normalità. (XINHUA)