Lo yuan digitale guadagna popolarità

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - La moneta fiat digitale cinese, l'e-Cny, si è evoluta ed è diventata una presenza in continua espansione nella vita dei cinesi, grazie ai crescenti scenari applicativi che la rendono più attraente.

Dal suo debutto alla fine del 2019, lo yuan digitale è stato reso accessibile in 10 città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai e Shenzhen, con le applicazioni che vanno dai pagamenti del conto nei ristoranti alle transazioni sul mercato dei futures.

Fino al 22 ottobre sono stati aperti oltre 140 milioni di portafogli personali, con un volume di transazioni pari a quasi 62 miliardi di yuan (circa 9,72 miliardi di dollari), secondo quanto afferma la People's Bank of China, la banca centrale del Paese asiatico.

Nel frattempo, 1,55 milioni di commercianti in totale supportano oggi le transazioni con portafoglio per yuan digitali, coprendo aree che includono servizi di pubblica utilità, ristorazione, trasporti, shopping e affari governativi.

MERCATO NASCENTE Gli sforzi della Cina nello sviluppo della propria valuta digitale della banca centrale sono iniziati nel 2014, quando sono stati avviati i primi studi su questo argomento, seguiti dalle mosse dell'istituto finanziario per impegnarsi in una cooperazione di ricerca e sviluppo con le banche commerciali e le società internet nel 2017.

I programmi pilota hanno funzionato senza problemi, ma la costruzione dei sistemi rilevanti è ancora in corso secondo Mu Changchun, capo dell'istituto di ricerca sulla valuta digitale della banca centrale.

Quest'ultimo ha dichiarato che dovrebbero essere compiuti più sforzi in aree come le impostazioni dei portafogli e-Cny che dovrebbero essere intelligenti e personalizzate, la sicurezza e la stabilità del sistema, così come le leggi e le misure di supervisione correlate. (SEGUE)