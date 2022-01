Lo yuan digitale guadagna popolarità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - NEUTRALITÀ CARBONICA L'accelerazione dei programmi pilota dello yuan digitale ha anche creato più opzioni per i cinesi che desiderano ridurre la propria impronta carbonica.

In nove aree pilota, con oltre 8 milioni di utenti partecipanti, la piattaforma di e-commerce leader in Cina Meituan ha fornito servizi gratuiti di bike-sharing per gli utenti che utilizzano yuan digitali, allo scopo di incentivare i viaggi a basse emissioni di carbonio.

Inoltre, gli utenti che fanno uso di e-Cny saranno ricompensati con una certa quantità di yuan digitali per la prenotazione di voli o treni online e quando decidono di non utilizzare posate monouso per i loro ordini di cibo da asporto su Meituan.

Da quando la piattaforma ha iniziato la prima prova di neutralità carbonica e-Cny a settembre, sono stati aperti oltre 2 milioni di portafogli personali come ha precisato Bao Ta, vicepresidente di Meituan.

In totale, sono stati percorsi più di 42 milioni di chilometri verdi in bicicletta, riducendo 11.400 tonnellate di emissioni di carbonio rispetto alla guida di un veicolo alimentato a carburante, secondo il vicepresidente.

"Oltre a essere usato per i pagamenti, lo yuan digitale ha anche un valore nella promozione dello sviluppo a basse emissioni di carbonio", ha detto Bao, aggiungendo "come vediamo, le nuove tecnologie legate allo yuan digitale potrebbero essere un importante catalizzatore per la creazione di più scenari di applicazione in cui l'ambizione di neutralità carbonica del Paese possa materializzarsi nella vita quotidiana". (XINHUA)