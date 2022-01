Lo yuan digitale guadagna popolarità (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - Durante le prove, stanno emergendo nuovi tipi di servizi che coinvolgono lo yuan digitale per fornire condizioni più favorevoli.

Sim Pay, un nuovo strumento di pagamento elettronico sviluppato da China Mobile Financial Technology Co., Ltd., una controllata del colosso cinese delle telecomunicazioni China Mobile, è in grado di condurre transazioni in yuan digitali senza una connessione di rete, né aprire applicazioni, come ha comunicato la società.

PRONTA PER LE OLIMPIADI Di tutti gli scenari di applicazione, le prossime Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 potrebbero essere uno dei più accattivanti.

L'intero sviluppo degli scenari di pagamento con yuan digitale è stato completato negli uffici del comitato organizzatore di Pechino per i giochi olimpici e paraolimpici invernali 2022, ha affermato la banca centrale.

Gli scenari di pagamento sono tutti già predisposti per le sedi nella zona di gara di Zhangjiakou nella provincia di Hebei.

Altre strutture a Zhangjiakou hanno visto la firma di contratti per scenari di pagamento o la stipulazione di accordi relativi con i commercianti.

I consumatori possono utilizzare l'e-Cny sia attraverso applicazioni portafoglio installate sui propri smartphone, sia tramite portafogli fisici sotto forma di carte e dispositivi indossabili come smartwatch, guanti da sci o tesserini, in modo da soddisfare le esigenze di tutti.

Durante le Olimpiadi invernali di Pechino, i consumatori potranno utilizzare la moneta digitale in molti modi; non solo nelle sedi di gara, ma anche per vari servizi, tra cui trasporto, ristorazione, alloggio, shopping, visite turistiche, assistenza sanitaria, telecomunicazioni e intrattenimento.

(SEGUE)