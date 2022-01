Delta Fiume Azzurro, più nuovi prestiti yuan a nov.

(XINHUA) - SHANGHAI, 03 GEN - I nuovi prestiti in yuan nella regione del delta del fiume Azzurro si sono attestati a 439,7 miliardi di yuan (circa 69 miliardi di dollari) a novembre, 94,1 miliardi di yuan in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il saldo dei prestiti nella regione era di 49.650 miliardi di yuan alla fine di novembre, in crescita del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo la sede centrale di Shanghai della People's Bank of China.

Il saldo dei prestiti in yuan ha raggiunto 48.370 miliardi di yuan alla fine di novembre, con un aumento del 14,2% rispetto all'anno precedente. Il tasso di crescita è stato di 0,1 punti percentuali superiore a quello del mese precedente.

Il saldo dei prestiti in valuta estera ha raggiunto i 199,4 miliardi di dollari nel periodo in oggetto, con un aumento del 18,8% su base annua, mentre il saldo dei depositi della regione era di 60.230 miliardi di yuan, con un aumento del 9,3% rispetto all'anno precedente.

Shanghai e le province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui sono parte del territorio della regione del delta del fiume Azzurro.

