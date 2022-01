Cina: Xi'an, test e aiuti per persone in isolamento (2)

(XINHUA) - XI'AN, 03 GEN - Inoltre, all'interno della zona di quarantena sono presenti due strutture ospedaliere per soddisfare le richieste sanitarie della popolazione per emodialisi, esami prenatali e parto, radioterapia e chemioterapia dedicate ai tumori, pediatria e altre cure di emergenza.

Nei complessi residenziali in isolamento, le società di riscaldamento hanno inviato lavoratori con l'obiettivo di monitorare regolarmente il sistema di riscaldamento, assicurandosi che la caldaia, la pompa di calore, il gas naturale, la pompa di circolazione e le altre strutture funzionino correttamente e che la gente possa usufruire della fornitura di calore per affrontare la stagione invernale.

Nella megalopoli, con una popolazione di 13 milioni di abitanti, sono stati inoltre forniti articoli alimentari gratuiti per i residenti in isolamento a partire dal 28 dicembre 2021. Le persone possono inoltre effettuare ordini online e tutti i beni di prima necessità saranno distribuiti e consegnati ad ogni nucleo familiare dal personale della comunità e dai volontari.

"Nell'ambito dell'isolamento, è possibile che si verifichino situazioni di pressione per l'approvvigionamento nelle comunità.

Il governo farà il possibile al fine di coordinare le risorse per fornire alle persone i beni di prima necessità quotidiana e i servizi sanitari", ha affermato Zhang Canyou, esperto della squadra per la prevenzione e per il controllo delle epidemie del Consiglio di Stato. (XINHUA)