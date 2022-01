Cina: valore aggiunto industria sport 1.074 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - L'industria sportiva cinese ha notato che il suo valore aggiunto ha raggiunto 1.074 miliardi di yuan (circa 168,37 miliardi di dollari) nel 2020, in calo del 4,6% rispetto all'anno precedente, conseguenza degli shock del Covid-19. È quanto emerge dai dati rilasciati dal National Bureau of Statistics.

Stando alle cifre ufficiali, i servizi sportivi hanno occupato una quota pari al 68,7% del valore aggiunto totale, in aumento di 1 punto percentuale rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito del contesto pandemico sono stati introdotti anche i servizi amministrativi e contactless, con le comunicazioni sportive e i servizi di informazione che hanno registrato una crescita del 18,9% del valore aggiunto.

Secondo l'ente, infine, il valore aggiunto relativo all'istruzione e alla formazione sportiva è salito del 5,7% anno dopo anno. (XINHUA)