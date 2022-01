Cina prima destinazione di investimento nel mondo

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale, in uso effettivo, hanno superato la soglia di 1.000 miliardi di yuan (156,85 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi del 2021, superando gli Ide dell'intero 2020 e affermando il primato della Cina come prima destinazione di investimento a livello globale.

In particolare, gli Ide nel settore dei servizi hanno rappresentato circa l'80% degli investimenti totali nei primi 11 mesi, mantenendo un forte slancio di crescita.

La Cina ha accelerato l'apertura del suo settore finanziario, rimuovendo i limiti alla proprietà straniera in settori come i titoli, la gestione dei fondi, i futures e le compagnie di assicurazione sulla vita, nonché ampliando ulteriormente l'accesso al settore dei servizi nelle zone pilota di libero scambio.

Un numero maggiore di aziende finanziate da stranieri si sono stabilite in Cina recentemente. Finora, più di un terzo delle circa 1.700 imprese finanziarie autorizzate a Shanghai sono ad investimento estero, e il numero continua a crescere.

Nel 2005, i servizi occupavano solo il 24,7% degli Ide totali della Cina, aumentando fino a oltre il 50% nel 2011 e al 77,7% nel 2020, rendendo i servizi la scelta principale per gli investitori stranieri.

L'industria dei servizi, diventata il pilastro di attrazione degli investimenti stranieri, è conforme alle caratteristiche dell'attuale sviluppo economico della Cina, ha dichiarato Wang Xiaohong, vice capo del dipartimento di informazione del China Center for International Economic Exchanges.

Nel 2015, l'industria dei servizi ha occupato per la prima volta il 50,5% del prodotto interno lordo cinese. Sotto l'impatto del Covid-19, i servizi hanno contribuito al 54,2% della crescita economica cinese nei primi tre trimestri del 2021, diventando una forza vitale che permette di mantenere il costante progresso dell'economia. (SEGUE)