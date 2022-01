Cina: migliora il Business Climate nelle imprese

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - Gli imprenditori cinesi hanno segnalato un miglioramento del clima aziendale e una maggiore redditività durante l'ultimo trimestre del 2021, secondo un sondaggio della banca centrale.

Il Business Climate Index, un indicatore del livello di fiducia degli imprenditori verso le condizioni operative generali delle loro imprese, si è attestato al 56,8% nel quarto trimestre, secondo il resoconto dell'indagine della People's Bank of China.

La rilevazione era in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 1 punto percentuale superiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo il resoconto.

Gli imprenditori in Cina hanno riportato una maggiore redditività nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Gli intervistati hanno dichiarato di aver assistito a un aumento degli ordini di esportazione rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, e hanno aggiunto che sebbene i prezzi delle materie prime fossero diminuiti rispetto al trimestre precedente, erano comunque più alti di un anno fa. (XINHUA)