Cina: ferrovie ad alta velocità superano 40.000 km

(XINHUA) - PECHINO, 03 GEN - Alla fine del 2021 la lunghezza operativa della rete ferroviaria ad alta velocità cinese ha superato i 40.000 km. Lo ha reso noto il China State Railway Group Co., Ltd.

Il tratto ferroviario ad alta velocità Anqing-Jiujiang, che è stato messo in servizio il 30 dicembre scorso, è stato il più recente a entrare in funzione nel Paese asiatico.

La società ha aggiunto che, al momento, la lunghezza totale delle ferrovie cinesi in funzione è di oltre 150.000 km.

