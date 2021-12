Pechino: più voli per le festività di Capodanno 2022

(XINHUA) - PECHINO, 31 DIC - I due principali aeroporti di Pechino registreranno un aumento nel numero di voli in entrata e in uscita pari all'11,6% rispetto ai dati dello scorso anno, per il periodo di tre giorni di vacanza in vista del nuovo anno 2022.

Si prevendono approssimativamente 4.240 voli in arrivo e in partenza presso il Beijing Capital International Airport e il Beijing Daxing International Airport nel corso delle festività che inizieranno domani, stando a quanto reso noto dalla North China Regional Administration della Civil Aviation Administration of China (Caac).

I due aeroporti hanno notato nella giornata odierna corse dell'ultimo minuto per quanto riguarda i viaggi precedenti la festività e si presume che quelli di rientro raggiungano il picco il 3 gennaio. (XINHUA)