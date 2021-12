Nuovo record mondiale per 'sole artificiale' cinese (2)

(XINHUA) - HEFEI, 31 DIC - L'obiettivo finale dell'East, che si trova presso l'Asipp a Hefei, è quello di creare una fusione nucleare simile a quella del Sole, utilizzando il deuterio abbondantemente presente nei mari al fine di fornire un flusso costante di energia pulita.

Diversamente dai combustibili fossili quali il carbone, il petrolio e il gas naturale, a rischio esaurimento, oltre che una minaccia per l'ambiente, le materie prime necessarie per il 'sole artificiale' sono quasi illimitate sul pianeta Terra e pertanto l'energia di fusione è considerata l''energia definitiva' ideale per il futuro dell'umanità. (XINHUA)